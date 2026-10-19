Фото: полиция

ДТП произошло 17 октября около 22:30 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи Полтавы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Skoda под управлением 57-летнего водителя влетел в грузовик IVECO, двигавшийся в попутном направлении.

От полученных травм погибла 54-летняя пассажирка Skoda. Медики осмотрели водителя легковушки на месте, обошлось без госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители установили, что водитель Skoda находился в состоянии опьянения – в его крови обнаружили более 1,2 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Полиция начала уголовное производство.

Напомним, ночью 17 октября на Волыни 26-летний мотоциклист врезался в гараж. От полученных травм мужчина погиб на месте.