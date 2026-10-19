Без Зеленского: Путин предложил встречу с Трампом и Си – СМИ

Фотоколлаж: росСМИ

Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения войны против Украины

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений, RegioNews.

По информации издания, российский лидер озвучил эту идею во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 9 октября. Как отмечает WSJ, Путин пытается воспользоваться потеплением отношений с американским президентом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что стороны обсуждают возможность проведения такой встречи. В то же время он подчеркнул, что конкретных договоренностей пока нет.

"Пока нет четкого понимания самой встречи или ее возможной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", - заявил Песков в комментарии WSJ.

По данным источников, Кремль предложил провести трехстороннюю встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 18-19 ноября в Шэньчжэне –технологическом центре на юге Китая.

Российские чиновники передали это предложение Пекину по дипломатическим каналам. По словам источников, приближенных к недавним переговорам между Москвой и Пекином, китайская сторона дала понять, что не будет возражать против участия Трампа.

Как отмечает WSJ, потенциальная встреча могла бы стать для Си Цзиньпина возможностью усилить роль Китая как международного дипломатического посредника.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Дональд Трамп пока не согласился на проведение трехстороннего саммита. В то же время, как отмечает издание, американский президент может положительно отнестись к этой идее с учетом его обещания добиться завершения войны.

В Белом доме отказались комментировать информацию WSJ. Посольство Китая в Вашингтоне также не предоставило ответ на запрос издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Трамп также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

Читайте также: Трамп сближается с Путиным, Европа колеблется: что делать Украине