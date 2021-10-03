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03 жовтня 2021, 16:08 24

Зеленський про замах на свого помічника: багато людей з відомими іменами підозрюються

03 жовтня 2021, 16:08 24
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський має певну інформацію про напад на його першого помічника Сергія Шефіра і зазначає, що вже давали свідчення люди з відомими прізвищами

Як передає RegioNews, про це Глава держави заявив під час брифінгу у Трускавці

"Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Іде слідство. Багато людей викликали, я знаю, багато людей з дуже відомими іменами, з ким Сергій (Шефір, - ред.) спілкувався, когось знав, когось підозрюють", - повідомив він.

За інформацією Зеленського, багато кого викликали у правоохоронні органи по цій справі.

"Якусь інформацію я маю, тому й кажу, що виконавця знайдуть. З паном Ахметовим він зустрічався, у нас було багато складних моментів. Він дійсно зустрічався, а з іншими - я не знаю. Чи викликали їх? Я не можу про це говорити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Зазначимо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР. Поліція розглядає три головні версії замаху. За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, це державна діяльність Шефіра, тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації у тому числі за участю спецслужб іноземних держав. За словами очільниці Генпрокуратури Ірини Венедіктової у правооїоронців 10 версій, чому так сталося, однак вона їх не назвала.

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