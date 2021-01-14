Под суд пойдет нардеп 6-го созыва, который работал на Януковича

Речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов

Речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов

Фото: Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух жителей столицы по фактам мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Одним из фигурантов дела является бывший народный депутат, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. "Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тыс долларов США неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возврате арестованного имущества. На самом деле передавать указанные денежные средства они не собирались, а намеревались ими завладеть", — рассказали в Офисе. Фамилию бывшего нардепа в Офисе генпрокурора не назвали, однако по данным источника издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями СБУ. Напомним, ранее сообщалось, что директор аэропорта "Кривой Рог" подозревается в хищении бюджетных средств.

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