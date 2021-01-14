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14 января 2021, 11:44 12

Под суд пойдет нардеп 6-го созыва, который работал на Януковича

14 января 2021, 11:44 12
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Речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов
Речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов
Фото: Офис генпрокурора
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Офис Генерального прокурора направил в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении двух жителей столицы по фактам мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Одним из фигурантов дела является бывший народный депутат, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тыс долларов США неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возврате арестованного имущества. На самом деле передавать указанные денежные средства они не собирались, а намеревались ими завладеть", — рассказали в Офисе.

Фамилию бывшего нардепа в Офисе генпрокурора не назвали, однако по данным источника издания "РБК-Украина", речь идет о народном депутате 6-го созыва Игоре Савченко, который был избран от Блока Юлии Тимошенко, а затем перешел к парламентской фракции Партии регионов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что директор аэропорта "Кривой Рог" подозревается в хищении бюджетных средств.

суд партия Партия регионов офис Тимошенко Юлия
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