"Опитування Зеленського" розкритикували в ОБСЄ

Всеукраїнське опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу

Всеукраїнське опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу

Фото: з відкритих джерел

Попри те, що місцеві вибори в Україні пройшли, за заявою ОБСЕ, професійно та ефективно, проведене всеукраїнське опитування створило невиправдану політичну перевагу.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві міжнародних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

Зокрема, у заяві наголошується, що фінансування опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу.

Спостерігачі заявили, що проведення президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки на виборчих дільницях, фінансується його партією, мабуть, створило невиправдане політична перевага в день виборів і розмило поділ держави і партії", - зазначають в БДІПЛ ОБСЄ.

Нагадаємо, за даними міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, місцеві вибори в Україні загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.