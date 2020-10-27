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27 жовтня 2020, 09:06

"Опитування Зеленського" розкритикували в ОБСЄ

27 жовтня 2020, 09:06
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Всеукраїнське опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу
Всеукраїнське опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу
Фото: з відкритих джерел
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Попри те, що місцеві вибори в Україні пройшли, за заявою ОБСЕ, професійно та ефективно, проведене всеукраїнське опитування створило невиправдану політичну перевагу.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві міжнародних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

Зокрема, у заяві наголошується, що фінансування опитування відбувалося за рахунок партії "Слуга народу" і створило їй перевагу.

Спостерігачі заявили, що проведення президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки на виборчих дільницях, фінансується його партією, мабуть, створило невиправдане політична перевага в день виборів і розмило поділ держави і партії", - зазначають в БДІПЛ ОБСЄ.

Нагадаємо, за даними міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, місцеві вибори в Україні загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.

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