"Опрос Зеленского" раскритиковали в ОБСЕ

Всеукраинский опрос происходил за счет партии "Слуга народа" и создал ей предпочтение

Всеукраинский опрос происходил за счет партии "Слуга народа" и создал ей предпочтение

Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что местные выборы в Украине прошли, по заявлению ОБСЕ, профессионально и эффективно, проведенный всеукраинский опрос неоправданное политическое преимущество.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В частности, в заявлении отмечается, что финансирование опроса происходило за счет партии "Слуга народа" и создало ей преимущество.

Наблюдатели заявили, что проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных участках, финансируемого его партией, по-видимому, создало неоправданное политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства и партии", - отмечают в БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, по данным международных наблюдателей от ОБСЕ, местные выборы в Украине в целом прошли прозрачно и спокойно, с соблюдением всех необходимых процедур.