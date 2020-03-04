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04 марта 2020, 15:02 3

Отец Екатерины Гандзюк просит Зеленского оставить Рябошапку на должности

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04 марта 2020, 15:02 3
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Отец жестоко убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не увольнять генпрокурора Руслана Рябошапку
Фото: Facebook
Отец жестоко убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не увольнять генпрокурора Руслана Рябошапку

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Как написал Виктор Гандзюк, у него есть опасения, что в случае увольнения действующего генпрокурора его преемник "сольет" дело об убийстве Екатерины Гандзюк, списав все на "предшественников".

Он считает, что при прошлом генпрокуроре были только громкие и лживые обещания и упреки, а сейчас наконец есть сдвиги и у него появилась надежда, что убийцы дочери будут наказаны.

"Так все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на "предшественников"? Где гарантия того, что новые прокуроры просто не сольют дело Кати и не обвинят в этом Рябошапку?" - отметил Виктор Гандзюк.

Он напомнил Зеленскому о его обещаниях, что новая прокуратура доведет дело об убийстве Екатерины Гандзюк до конца.

"На самом деле мне не принципиально, кто именно будет Генеральным прокурором. Однако я хочу спросить Вас, господин Президент: а как же Ваши обещания, что новая прокуратура доведет дело Кати до конца? Вы же лично обещали мне и на всю страну, что убийцы Кати будут сидеть", - написал отец убитой активистки.

Напомним, адвокаты Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, будут обжаловать решение о его экстрадиции из Болгарии в Украину.

СПРАВКА: 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось, в августе того же года он бежал за границу.


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