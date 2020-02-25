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25 лютого 2020, 17:36 13

Протести в Нових Санжарах: суд заарештував чотирьох учасників акції

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25 лютого 2020, 17:36 13
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Чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах Полтавської області обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб
Чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах Полтавської області обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник поліції Полтавщини Іван Виговський.

За його словами, загалом на сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб, четверо з яких заарештовані. Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування.

"Також одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії відносно поліцейського. Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічній час доби", - розповів Виговський.

Він додав, що наразі слідче управління поліції Полтавської області розслідує шість кримінальних проваджень, що розпочали у зв’язку із груповим порушенням правопорядку у Нових Санжарах. До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості за ст. 295 Кримінального кодексу України – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.

Раніше в МВС заявили, що слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах в перебігу двох місяців.

Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя приземлився в Харкові.

Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.


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