Протести в Нових Санжарах: суд заарештував чотирьох учасників акції
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник поліції Полтавщини Іван Виговський.
За його словами, загалом на сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб, четверо з яких заарештовані. Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування.
"Також одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії відносно поліцейського. Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічній час доби", - розповів Виговський.
Він додав, що наразі слідче управління поліції Полтавської області розслідує шість кримінальних проваджень, що розпочали у зв’язку із груповим порушенням правопорядку у Нових Санжарах. До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості за ст. 295 Кримінального кодексу України – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.
Раніше в МВС заявили, що слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах в перебігу двох місяців.
Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя приземлився в Харкові.
Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.
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