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22 марта 2021, 10:59 14

В Николаеве COVID-больных размещают прямо в коридорах: в палатах мест нет

22 марта 2021, 10:59 14
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Инфекционная областная больница заполнена на 100%, другие больницы от 80% до 90%
Инфекционная областная больница заполнена на 100%, другие больницы от 80% до 90%
Фото: nikvesti.com
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В Николаеве из-за стремительного распространения COVID-19 больными пациентами заполнены почти все больницы. Занятость коек для больных коронавирусом составляет от 84,4% в 3 городской больницы до 98,3% в 5 горбольнице.

Об этом сообщает НикВести, передает RegioNews.

По состоянию на утро сегодняшнего дня Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 - на 85,9%, №5 - на 98,3%. Областная инфекционка - на 100%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики вынуждены обустраивать больничные койки прямо в коридорах отделения из-за отсутствия свободных палат.

Ранее сообщалось, что в городе Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за критического увеличения количества больных COVID-19.

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