Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 19 жовтня, близько 08:50 сили ППО збили ворожий безпілотник у селі Зубра Львівського району

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Уламки впали на приватну територію: пошкоджені шість житлових будинків та шість автомобілів.

Попередньо, постраждалих немає.

На місці працюють всі профільні служби.

Оновлено о 10:05: За уточненою інформацією, внаслідок падіння ворожого дрона у Зубрі пошкоджені 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок.Люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня ворог вдарив по енергетиці Вінниччини. Внаслідок атаки у частині області та Вінниці немає світла і води.