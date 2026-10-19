Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 19 октября, около 08:50 силы ПВО сбили вражеский беспилотник в селе Зубра Львовского района

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Обломки упали на частную территорию: повреждены шесть жилых домов и шесть автомобилей.

Предварительно, пострадавших нет.

На месте работают все профильные службы.

Обновлено в 10:05: По уточненной информации, в результате падения вражеского дрона в Зубре повреждены 11 жилых домов, гараж и 8 автомобилей. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 19 октября враг ударил по энергетике Винницкой области. В результате атаки в части области и Винницы нет света и воды.