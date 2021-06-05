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05 червня 2021, 16:06 232

Владислав Трубіцин: Рейди по боротьбі зі стихійною торгівлею біля "Героїв Дніпра" проходитимуть щоденно

05 червня 2021, 16:06 232
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Боротьба за комфортне та безпечне середовище в столиці продовжується
Боротьба за комфортне та безпечне середовище в столиці продовжується
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Депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин провів масштабний демонтаж стихійної торгівлі навколо станції метро "Героїв Дніпра"

За його словами, на місці було виявлено безліч кричущих порушень. Насамперед, це купа людей, які торгують в місцях не відведених цього, хоча через дорогу є напівпорожній ринок. Про якість та безпеку товарів, що ними реалізуються, мова взагалі не йде.

"Стихійна торгівля проблема давня: одні звикли продавати, де попаде, інші – купувати прямо під ногами. Але це потрібно викоренити раз і назавжди! Кияни не мають страждати від того, що хтось вирішив, що він – вищий за закон. Тому я продовжую боротьбу за комфортне та безпечне середовище в столиці! Ситуацію з поверненням сюди стихійної торгівлі ми будемо контролювати щодня, адже ті, хто звик працювати незаконно, думають, що так продовжиться й надалі. Демонтажі будуть щоденні, запам’ятайте! Це моя принципова позиція", - наголосив Владислав Трубіцин.

Після демонтажу нелегальних торгівельних рядів працівниками комунального підприємства "Київблагоустрій" порядок і чистоту в цьому місці буде наведено, що дозволить місцевим мешканцям проходити до станції метро вільно та безпечно.

Депутат вкотре наголосив, рейди біля станції метро "Героїв Дніпра" будуть проходити щоденно. "Ми переможемо нелегальний вуличний "бізнес"! І на це нам знадобиться не так вже й багато часу, обіцяю", - підсумував депутат Київради.

Нагадаємо, 3 червня в прибережній зоні Оболонського району пройшли масштабні демонтажі тимчасових споруд. Депутат Київради Владислав Трубіцин особисто проінспектував, як комунальні служби очищають від незаконних споруд затоку Собаче Гирло.

Київ Владислав Трубіцин торговля

 
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