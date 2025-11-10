Росіяни атакували Хмельниччину: що відомо
У ніч на 10 листопада російські військові атакували Хмельницьку область. Працювали сили ППО
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
"Цієї ночі область була атакована ворогом. Обійшлось без руйнувань та постраждалих", – йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, ворог запустив у бік області ракету типу "Кинджал".
Нагадаємо, вдень 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Роменській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі – горіли складські приміщення та транспортні засоби.
