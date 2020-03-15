У Хмельницькому дезинфікували речовий ринок

Надзвичайники провели дезинфекцію з метою профілактики інфекційних захворювань і, насамперед, коронавірусу

ФОТО: ДСНС Хмельницької області

Надзвичайники провели дезинфекцію з метою профілактики інфекційних захворювань і, насамперед, коронавірусу

В обласному центрі рятувальники провели дезінфекційні заходи на території речового ринку, передає Depo.Хмельницький, пише RegioNews.

Дезінфекцію проводили з метою профілактики інфекційних захворювань, в тому числі й коронавірусу COVID-19.

Надзвичайники перебували у засобах індивідуального захисту. Загалом спецрозчином обробили 14 тис. кв. м території ринку. При необхідності, за тиждень проведуть чергову обробку.

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