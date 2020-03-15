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15 марта 2020, 12:37 17

В Хмельницком дезинфицировали вещевой рынок

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15 марта 2020, 12:37 17
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Чрезвычайники провели дезинфекцию с целью профилактики инфекционных заболеваний и прежде всего коронавируса
Фото: ГСЧС Хмельницкой области
Чрезвычайники провели дезинфекцию с целью профилактики инфекционных заболеваний и прежде всего коронавируса

В областном центре спасатели провели дезинфекционные мероприятия на территории вещевого рынка, передает Depo.Хмельницький, пишет RegioNews.

Дезинфекцию проводили с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19.

Чрезвычайники находились в средствах индивидуальной защиты. В общем спецраствором обработали 14 тысяч кв. м территории рынка. При необходимости, через неделю проведут очередную обработку.

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