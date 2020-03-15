В Хмельницком дезинфицировали вещевой рынок

Чрезвычайники провели дезинфекцию с целью профилактики инфекционных заболеваний и прежде всего коронавируса

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Чрезвычайники провели дезинфекцию с целью профилактики инфекционных заболеваний и прежде всего коронавируса

В областном центре спасатели провели дезинфекционные мероприятия на территории вещевого рынка, передает Depo.Хмельницький, пишет RegioNews.

Дезинфекцию проводили с целью профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19.

Чрезвычайники находились в средствах индивидуальной защиты. В общем спецраствором обработали 14 тысяч кв. м территории рынка. При необходимости, через неделю проведут очередную обработку.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).