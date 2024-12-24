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24 декабря 2024, 19:14

Смерть украинского подростка, вывезенного в РФ: Офис генпрокурора начал расследование

24 декабря 2024, 19:14
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Александр Якущенко
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Правоохранители начали уголовное производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсона 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве напомнили, что информация о самоубийстве украинского подростка – питомца дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию России, появилась сегодня в российских медиа.

"В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний украинский подросток, которого российские кафиры принудительно вывезли в РФ, покончил с собой, находясь в приемной семье.

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