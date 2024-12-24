Смерть украинского подростка, вывезенного в РФ: Офис генпрокурора начал расследование

Александр Якущенко

Правоохранители начали уголовное производство в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве напомнили, что информация о самоубийстве украинского подростка – питомца дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию России, появилась сегодня в российских медиа.

"В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 18-летний украинский подросток, которого российские кафиры принудительно вывезли в РФ, покончил с собой, находясь в приемной семье.