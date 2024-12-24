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24 грудня 2024, 13:27

На Херсонщині через скидання вибухівки з дрона постраждали дві людини

24 грудня 2024, 13:27
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 24 грудня, російські окупанти атакували безпілотником Берислав Херсонської області

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Близько 11:00 під ударом російського БпЛА опинився Берислав. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 41-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та поранення гомілки. А 48-річний місцевий житель дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини, скроні, перелом гомілки та контузію.

Нині обоє постраждалих перебувають у лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, впродовж 23 грудня російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та ще двоє цивільних дістали поранення.

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