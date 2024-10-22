Мешканець Запоріжжя до смерті забив свою приятельку і планував позбутися тіла

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Жорстоке вбивство сталося тиждень тому в одному з районів Запоріжжя. Рецидивіст побив свою знайому до смерті, і вже планував, як позбутися тіла

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

18 жовтня до органів правопорядку звернувся чоловік жертви. Він заявив, що його дружина три дні тому пішла з дому та не виходить на зв’язок. У результаті слідчо-оперативних заходів правоохоронці з’ясували, де перебувала 41-річна жінка.

За матеріалами слідства, ввечері 15 жовтня містянка прийшла до квартири товариша, звідки вже не вийшла живою. Під час сварки 36-річний неодноразово судимий за тяжкі злочини чоловік забив свою гостю до смерті.

"На місці злочину поліцейські виявили тіло жінки із численними травмами по всьому тілу", – йдеться у повідомленні.

Рецидивіст планував "замести сліди", однак його викрили правоохоронці.

Затриманому зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві. Фігурант перебуває під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області під час сварки чоловік до смерті забив стільцем рідного брата.