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03 грудня 2024, 05:10

На Сході піхотинці ЗСУ поцупили з-під носа росіян танк Т-80

03 грудня 2024, 05:10
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скріншот із відео
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Бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади ЗСУ зафільмували, як вкрали з-під носа російських загарбників танк Т-80. Військові поділилися подробицями спецоперації-викрадення ворожої техніки

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає RegioNews.

Зазначається, що все почалося з того, що аеророзвідники 60 ОМБр виявили підбитий, але в цілком пристойному стані російський танк Т-80. Техніка перебувала приблизно за 200 метрів від позицій окупантів.

"Він стояв у місці, звідки його можна було спробувати забрати. Після цього – години напруженого планування. Всю історію із викрадення і постановки в стрій ворожого танку у відео розкажуть воїни з танкового батальйону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку на Краматорському напрямку, в районі Кліщіївки, воїни 22-ї окремої механізованої бригади вперше захопили російський "танк-черепаху". Також захисникам Донеччини вдалося взяти в полон його екіпаж.

військова техніка ЗСУ Донецька область спецоперація танк Т-80
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