На Востоке пехотинцы ВСУ украли из-под носа россиян танк Т-80
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ сняли, как украли из-под носа российских захватчиков танк Т-80. Военные поделились подробностями спецоперации-угона вражеской техники
Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.
Все началось с того, что аэроразведчики 60 ОМБр обнаружили подбитый, но в вполне приличном состоянии российский танк Т-80. Техника находилась примерно в 200 метрах от позиций оккупантов.
"Он стоял в месте, откуда его можно было попытаться забрать. После этого – часы напряженной планировки. Всю историю по угону и постановке в строй вражеского танка в видео расскажут воины из танкового батальона", — говорится в сообщении.
Напомним, летом на Краматорском направлении, в районе Клещиевки, воины 22-й отдельной механизированной бригады впервые захватили российский "танк-черепаху". Также защитникам Донецкой области удалось взять в плен его экипаж.