На Востоке пехотинцы ВСУ украли из-под носа россиян танк Т-80

скриншот с видео

Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

Все началось с того, что аэроразведчики 60 ОМБр обнаружили подбитый, но в вполне приличном состоянии российский танк Т-80. Техника находилась примерно в 200 метрах от позиций оккупантов.

"Он стоял в месте, откуда его можно было попытаться забрать. После этого – часы напряженной планировки. Всю историю по угону и постановке в строй вражеского танка в видео расскажут воины из танкового батальона", — говорится в сообщении.

Напомним, летом на Краматорском направлении, в районе Клещиевки, воины 22-й отдельной механизированной бригады впервые захватили российский "танк-черепаху". Также защитникам Донецкой области удалось взять в плен его экипаж.