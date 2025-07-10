Фото: Відомо

У Павлограді зробили яскравішим локацію біля дитячого парку. Тепер там місцевих радує фонтан

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Йдеться про фонтан біля дитячого парку в Павлограді. Зараз він уже працює і додає свіжості містянам у літні дні. На фонтані замінили форсунки, тому тепер струмінь води нагадує за формою квітку.

Увечері локація виглядає ще красивіше, адже вода підсвічується. Тепер це приємна локація в місті, де можна відпочити.

Фото: Відомо

Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра з'явилась нова зелена зона. Один із закладів вирішив покращити міський простір: на паркомісці замість автомобіля поставили причеп із рослинами у вазонах.