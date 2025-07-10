Фото: Відомо

В Павлограде сделали ярче локацию возле детского парка. Теперь там местных радует фонтан

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Речь идет о фонтане возле детского парка в Павлограде. Сейчас он уже работает и прибавляет свежести горожанам в летние дни. На фонтане заменили форсунки, поэтому теперь струя воды напоминает по форме цветок.

Вечером локация выглядит гораздо красивее, ведь вода подсвечивается. Теперь это приятная локация в городе, где можно отдохнуть.

Фото: Известно

Напомним, ранее в центре Днепра появилась новая зеленая зона. Одно из заведений решило улучшить городское пространство: на паркоместе вместо автомобиля поставили прицеп с растениями в горшках.