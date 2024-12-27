Оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дроном

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С вечера российские военные продолжали обстреливать Никопольщину из тяжелой артиллерии. Применяли и дрон-камикадзе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под российские удары попали райцентр и Покровская громада. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Также Лысак отметил, что подразделение ПВК "Восход" уничтожило над областью вражеский БпЛА.

Напомним, в Кривом Роге в пятницу, 27 декабря, день траура по погибшему во время ракетной атаки на многоэтажку.