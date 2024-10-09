скріншот із відео

У Дніпрі правоохоронці протягом 30 хвилин розшукали водія, який збив жінку з дитиною і поїхав з місця події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію України.

Інцидент трапився 8 жовтня вдень на проспекті Калнишевського у Дніпрі. Водій на автомобілі Fiat збив на пішохідному переході жінку з дитиною і покинув місце ДТП. Постраждалих госпіталізували.

Перехожі, які стали свідками події, звернулися на 102 та повідомили напрямок руху втікача.

Патрульні, отримавши прикмети авто, одразу взялися за пошуки злочинця. Вивчивши записи з камер спостереження, правоохоронці з'ясували, куди саме поїхав порушник і де може перебувати. Уже через пів години його виявили в одному з гаражних кооперативів міста.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясує усі обставини пригоди.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді, на проспекті Свободи поблизу готелю Закарпаття, легковий автомобіль збив дитину. ДТП трапилася прямо на пішохідному переході.