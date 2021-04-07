На Днепропетровщине поезд врезался в полицейскую машину
Пострадавших в инциденте нет
Пострадавших в инциденте нет
В Днепропетровской области произошла авария на железнодорожном переезде.
Как пишет RegioNews со ссылкой на 056, поезд протаранил автомобиль полиции.
Сообщается, что столкновение произошло на железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией на перегоне Верховцево - Кривой Рог. Пригородная электричка "Днепр - Кривой Рог" столкнулась с автомобилем полиции.
По предварительным данным, водитель авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения. Пострадавших в инциденте нет, машина и электричка получили повреждения.
Напомним, на днях шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.
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