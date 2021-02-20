Зеленский до сих пор не подписал указ о введении санкций против Медведчука
19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко
19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко
Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал указ о введении в действие вчерашнего решения СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены.
Соответствующий указ пока отсутствует на официальной странице президента, передает RegioNews.
За вчерашний день президент подписал 5 указов, которые размещены на его официальной интернет-странице. Однако, указа о введении санкций против Виктор Медведчука среди них пока нет.
Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.
Также СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.
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