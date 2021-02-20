Зеленский до сих пор не подписал указ о введении санкций против Медведчука

19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал указ о введении в действие вчерашнего решения СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его жены.

Соответствующий указ пока отсутствует на официальной странице президента, передает RegioNews.

За вчерашний день президент подписал 5 указов, которые размещены на его официальной интернет-странице. Однако, указа о введении санкций против Виктор Медведчука среди них пока нет.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

Также СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.