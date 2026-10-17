Россия ударила ракетами по Харькову: пострадали 15 человек, повреждены многоэтажки
Вечером 16 октября русские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В результате атаки пострадали 15 человек, в том числе трое детей
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Одно из попаданий зафиксировали в складском здании в Немышлянском районе города. Там возник пожар площадью в 100 квадратных метров.
Также в результате обстрела повреждены расположенные рядом многоэтажные жилые дома и другие объекты.
Всего в городе возникли четыре очага пожаров. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.
Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на Харьков . Ранее сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших .
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