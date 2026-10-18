Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 21 населенный пункт Сумской области. В общем зафиксировали более 60 ударов. В результате атак погибли два человека, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Больше всего пострадала Сумская община. В результате атаки российского беспилотника погиб 30-летний мужчина, а из-за ударов управляемыми авиабомбами – 42-летний мужчина. Ранения получили 60-летняя и 86-летняя женщины. Еще одна, 23-летняя женщина, пострадала в результате попадания БпЛА в дом.

В общине повреждено 16 многоквартирных домов, частный жилой дом и три автомобиля.

В Шосткинской общине в результате удара российского беспилотника травмирован 34-летний мужчина. Также повреждены автозаправочная станция и автомобиль.

В Середино-Будской общине из-за попадания вражеского дрона в дом пострадала 55-летняя женщина. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов.

Кроме того, в Белопольском, Зноб-Новгородском и Березовском общинах зафиксировали повреждения частных жилых домов.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в ночь на 18 октября Ровно и близлежащие территории подверглись очередной массированной атаке. Среди целей российских войск снова оказались объекты гражданской инфраструктуры.