Засилье политики в столичной власти привело к системному кризису в КГГА, - Владислав Трубицын

В деятельности столичной власти сейчас много политики и ее усилия не направлены на организацию хозяйственной жизни столицы

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, в Киеве проходят следственные действия в структурах городской власти и вновь речь идет о кражах и запутанных схемах.

"В КГГА сразу сделали заявление, но оно немного нелогичное. Ведь было очерчено то, что борьба с коррупцией в структурах городской власти парализует ... столичную власть", - сказал депутат.

Владислав Трубицын уже отмечал, что Киев находится в системном управленческом кризисе, который и порожден тем, что в деятельности столичной власти пока много политики и ее усилия направлены на решение политических вопросов, а не на организацию хозяйственной жизни столицы.

"Я убежден, что руководитель исполнительной власти Киева должен быть в конструктивных и партнерских отношениях с Президентом и Кабмином. К тому же, глава КГГА не может быть в оппозиции к государственной власти, поскольку он является ее представителем! А когда глава КГГА вступает в конфликт с государственной властью, то это делает Киев заложником политики", - подчеркнул он.

Депутат добавил, что вчерашнее заявление, прозвучавшее из стен КГГА, было пронизано политикой, а на первом плане должна быть хозяйственная деятельность.

"Мы должны заново и объективно посмотреть на работу коммунальных предприятий. Нет сомнения, что положение дел в коммунальных предприятиях требует изменения в подходах к контролю за их работой. Необходим аудит всего коммунального хозяйства Киева и проводить его нужно с учетом подотчетности каждого из проверенных предприятий, чтобы получить максимально объективные результаты", - сказал он.

Подытоживая Владислав Трубицын заявил, что КГГА требует кардинальной перезагрузки, а именно устранения из ее работы политической составляющей и конфликта с центральной властью.

"Ведь без эффективной работы КГГА - "перезагрузить" город невозможно", - убежден он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Владислав Трубицын заявил, что непосредственное разделение должностей городского головы и главы КГГА позволит сделать процесс децентрализации более эффективным и значительно улучшит качество управления мегаполисом. "Киеву нужна системная перезагрузка исполнительной власти, которая впоследствии сможет в открытом диалоге с киевлянами эффективно наладить хозяйственную жизнь города без вмешательства в этот процесс политики", - сказал он.