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05 октября 2021, 15:29 3

На Одесской таможне разоблачили схему получения взяток за растаможку иностранных авто

05 октября 2021, 15:29 3
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Фото: из открытых источников
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На Одесской таможне разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из таможенных постов в вымогательстве взяток за ускоренное и беспрепятственное растаможивание авто из Южной Кореи и США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным досудебного расследования, исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов Одесской таможни систематически требовал и получал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление импортных авто.

За вознаграждение он обеспечивал таможенное оформление автомобиля в течение 4 часов. Цена за "беспрепятственное" таможенное оформление одного транспортного средства составляла около $50, в зависимости от марки автомобиля.

По предварительным оценкам, ежемесячно через "схему" проходило более 8 тыс. транспортных средств. При этом взятки платили до 80% клиентов этого таможенного поста. Предварительные оценки свидетельствуют, что дельцы "зарабатывали" на этом более $200 тыс. в месяц.

Правоохранители задержали мужчину "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении о подозрении фигуранту дела.

Ранее сообщалось, что таможенников аэропорта "Борисполь" правоохранители поймали на вымогательстве "дани".

таможня авто транспорт граница деньги взятка

 
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