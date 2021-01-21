В Киеве в Офис противодействия рейдерству ворвались активисты
Так люди решили высказать свой протест против рейдерского захвата земель
Так люди решили высказать свой протест против рейдерского захвата земель
Сегодня, 21 января, в столице в Офис противодействия рейдерству зашли толпой активисты, которые возмущены незаконными захватами земель в Киеве и области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
По мнению протестующих, власти незаконно массово отбирают земельные участки в области.
Известно, что сегодня, 21 января, в Офисе противодействия рейдерству должны рассматривать 26 земельных участков.
Столичная полиция следит за порядком. Учасники акции ведут себя мирно.
Ранее сообщалось, что в городе на Днепропетровщине люди хотят перекрывать трассу из-за коммунального коллапса.
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