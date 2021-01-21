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В Киеве в Офис противодействия рейдерству ворвались активисты
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21 января 2021, 11:26 4237

В Киеве в Офис противодействия рейдерству ворвались активисты

21 января 2021, 11:26 4237
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Так люди решили высказать свой протест против рейдерского захвата земель
Так люди решили высказать свой протест против рейдерского захвата земель
Фото: PavlovskyNews
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Сегодня, 21 января, в столице в Офис противодействия рейдерству зашли толпой активисты, которые возмущены незаконными захватами земель в Киеве и области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

По мнению протестующих, власти незаконно массово отбирают земельные участки в области.

Известно, что сегодня, 21 января, в Офисе противодействия рейдерству должны рассматривать 26 земельных участков.

Столичная полиция следит за порядком. Учасники акции ведут себя мирно.

Ранее сообщалось, что в городе на Днепропетровщине люди хотят перекрывать трассу из-за коммунального коллапса.

Киев деньги земля протесты активисты
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