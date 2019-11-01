З сьогоднішнього дня нардепів почнуть штрафувати за прогули

Депутат отримає "штраф", якщо протягом місяця без поважних причин не братиме особистої участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або у понад половині засідань свого комітету.

В Україні набув чинності закон щодо припинення відшкодування народним депутатам витрат на депутатські повноваження за прогули. Закон був опублікований у парламентському виданні «Голос України» 29 жовтня. «Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування», - зазначається у оприлюдненому документі.

16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань парламенту або засідань комітетів (№1035-2). У законі "Про статус народного депутата України" визначається, що народному обранцю протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно видаються кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають оподаткуванню. Так, ухваленим законом встановлюється, що, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або у більш як 50% засідань комітету ВР, до складу якого його обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць. Припинення відшкодування депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється за розпорядженням голови ВР, яке видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом ВР. У Регламенті ВР встановлюється, що перед відкриттям кожного пленарного засідання у залі засідань ВР народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки "за". У разі, якщо депутат не зареєструвався за допомогою електронної системи у визначений цією статтею спосіб, але протягом пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного пленарного засідання за допомогою електронної системи, він вважається таким, який зареєструвався за допомогою електронної системи. Дані участі депутата у не менш як 70% голосувань при прийнятті рішень ВР на кожному пленарному засіданні є підставою для нарахування заробітної плати народному депутату за час участі у пленарних засіданнях. Облік участі депутата у голосуванні при прийнятті рішень ВР здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті ВР та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті парламенту. Раніше в Регламенті визначалося, що дані письмової реєстрації є підставою для нарахування виплат народному депутату за час участі в пленарних засіданнях ВР. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав зазначений закон.



Джерело: УНІАН