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Українські в'язні повернулися
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Українські в'язні повернулися

10 вересня 2019

У суботу після тривалих та важких переговорів відбувся обмін українських в'язнів на російських. Всього додому повернулося 35 українців, серед них - всі 24 українських моряки, режисер Олег Сенцов та журналіст Роман Сущенко.

Всі звільнені прибули літаком до аеропорту "Бориспіль", де їх зустрічали президент Зеленський, родичі, друзі, журналісти та активісти.

Сенцов

З Росії прилетіли:

  • Олег Сенцов - затриманий у 2014 році та засуджений російським судом до 20 років ув'язнення.
  • Павло Гриб - затриманий в 2017 році в Білорусі та переданий Росії, засуджений до 6 років колонії.
  • Микола Карпюк - затриманий на території Росії в березні 2014 року, засуджений до 22,5 років в'язниці.
  • Станіслав Клих - засуджений до 20 років колонії суворого режиму за однією справою з Миколою Карпюком.
  • Олександр Кольченко - затриманий у 2014 році, засуджений до 10 років позбавлення волі.
  • Євген Панов - у 2018 році засудили до 8 років колонії суворого режиму.
  • Роман Сущенко - затримали у Москві в 2016 році, суд дав йому 12 років ув'язнення.
  • Володимир Балух - затриманий у 2015 році, засуджений до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.
  • Артур Панов - активіст і блогер, студент. На початку грудня 2015 р. за невiдомих обставин опинився у в'язницi на території Росiйської Федерацiї. Його звинуватили у пiдготовцi до терористичного акту та у шпигунстві.
  • Олексій Сизонович- 62-річний пенсіонер з Краснодона, якого у Росії засудили до 12 років в'язниці за "підготовку терактів у Ростовській області Росії, незаконний перетин кордону і незаконне володіння вибухівкою".
  • Едем Бекіров- кримськотатарський активіст, арештований російською владою у Криму за звинуваченнями у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього ампутована нога та інші проблеми з серцем.

Також додому повернулися всі 24 моряки, яких затримали російські прикордонники у Керченській протоці в листопаді 2018 року:

  • Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
  • Юрій Без'язичний, моторист-електрик.
  • Андрій Артеменко, старший комендор.
  • Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  • Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  • Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  • Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  • Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  • Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  • Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  • Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини - начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  • Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  • Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  • Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
  • Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  • Михайло Власюк, моторист-електрик.
  • Віктор Беспальченко, комендор.
  • Володимир Терещенко, комендор.
  • Євгеній Семидоцький, марсовий.
  • Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  • Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

Сущенко

Хто в списку тих, кого передала українська сторона - наразі достеменно невідомо.

Однак за даними російських ЗМІ, Україна мала передати Росії свідка у справі літака МН17 Володимира Цемаха, якого раніше під особисте зобов'язання випустив український суд.

Крім того, у списку нібито є колишні військові ЗСУ Максим Одінцов та Олександр Баранов, яких засудили за держзраду та дезертирство, а також головред РИА "Новости-Украина" Кирило Вишинський. Останній заявляв, що не хоче, аби його обмінювали, оскільки планує довести свою невинуватість у суді.

Росіяни

Також ЗМІ повідомляли про те, що в списку є Ігор Кімаковський, якого звинувачували у зборі інформації для російських спецслужб, та Євгеній Мефьодов - фігурант справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Кисельов і Вишинський

Офіційної інформації, кого саме передала українська сторона, поки що немає.

Про домовленість щодо обміну у серпні активно писали українські та російські ЗМІ. Видання "Комерсант" з посиланням на джерело в оточенні українського президента написало, що сторони досягли згоди з цього питання під час телефонної розмови Володимира Зеленського та Володимира Путіна 11 липня.

У ніч на 30 серпня у кількох російських і українських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, ніби обмін ув'язненими між Москвою і Києвом вже відбувся.

Вони посилалися на російські Телеграм-канали та повідомлення співробітниці Ради Анни Ісламової у Facebook, репост якого зробив новий генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Зрештою, в Офісі президента України повідомили, що переговрний процес насправді не закінчився, а у СБУ закликали "не розповсюджувати неперевірену інформацію щодо дати звільнення".

Російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело в той же день повідомилв, що обмін не почався, адже потрібен час для оформлення документів.

У підсумку в ту п'ятницю так нічого і не відбулося, а ЗМІ почали називати нову дату обміну - субота, 7 вересня.

Згодом російський президент публічно проанонсував масштабний обмін, тоді як українська сторона весь цей час практично утримувалась від коментарів на цю тему.

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