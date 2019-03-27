Страх і жахи ГМО: реальна загроза чи казки маркетологів

Генетично модифіковані організми або просто ГМО в ЗМІ і соцмережах недолюблюють – такі продукти частенько пов’язують з онкологією та алергією. А чи дійсно все настільки погано, або ж все це грамотна антиреклама і вигадки маркетологів? Що насправді ховається під абревіатурою ГМО намагалися розібратися журналісти Аgronews.

“Дослідження показують, що ГМО продукти безпечні і поживні”, – такі твердження не так давно опублікував у своїй статті Моллі Кнудсен, магістрант програми по комунікації в області харчування Університету Тафтса.

За його словами, недовіра людей до ГМО може бути викликано плутаниною в тому, що насправді означає “ГМО”.

Чуючи слова “генетично, модифіковано” і “їжа” в одному реченні, люди уявляють собі картинку, як божевільний вчений вводить якийсь жахливий інгредієнт в яблуко за допомогою гігантського шприца. Але це зовсім ті той випадок, каже вчений.

За словами професійного дієтолога Неви Кохран, генетично модифікована частина ГМО-рослин утворюється при зміні генів насіння. Ці зміни в ДНК насіння дають рослині певні характеристики, такі як стійкість до хвороб і посухи, які неможливо досягти інакше.

Продукти з цими типами генетичних модифікацій були на ринку ще з початку 1990-х років.

Вчені провели більше 75 досліджень безпеки кожного нового сорту насіння з цими зміненими генами, щоб зрозуміти вплив на людей, тварин і навколишнє середовище. Тільки після цих суворих процесів ці продукти, які виявилися безпечними, можуть потрапити на полиці продуктових магазинів, наприклад, в Сполучених Штатах.

Зараз в США, є тільки десять культур, затверджених ГМО. До них відносяться кукурудза, соя, бавовник, рапс, люцерна, цукрові буряки, папайя, гарбуз, картопля і яблука.

Маркування без ГМО спрацювало як геніальна тактика маркетингу продуктів харчування, щоб змусити людей думати, ніби вживання продуктів без ГМО краще для здоров’я.

У 2016 році компанія Hunt провела кампанію, в якій говорилося, що вони не використовують ГМО в жодному із своїх томатних продуктів. Але! На ринку взагалі немає ГМО-помідорів!

Ця рекламна кампанія була вивертом, щоб переконати людей в тому, що томатна продукція Hunt корисна для здоров’я, оскільки не містить ГМО. “Ці заяви є просто маркетинговим інструментом, який створює страх перед абсолютно безпечними і здоровими продуктами”, – говорить дієтолог Нева.

У науковому співтоваристві існує майже загальна згода щодо того, що продукти, вирощені з насіння ГМО, безпечні для вживання.

Насправді, в 2016 році вчені опублікували 600-сторінкову доповідь, в якому наводилися результати понад 1000 наукових статей, на підставі яких зроблено такий висновок.

Однак багато людей все ще скептично ставляться до ГМО.

Згідно з новим опитуванням, проведеним Міжнародною радою з інформації про продукти харчування, 47% респондентів заявили, що в деякій мірі уникають ГМО-продуктів і роблять це головним чином через побоювання за своє здоров’я.

Трохи дивно, але все ще існує невідповідність між тим, що говорить наука, і тим, у що люди вірять.

Незважаючи на те, що ГМО-культури були на ринку майже 30 років, реальне недовіру до цих продуктів зросла з ростом інтернету і соціальних мереж.

“Як тільки інформація з’являється в інтернеті, вона транслюється в соціальних мережах, блогах і статтях, що ще більше поширює дезінформацію і страх. Важко провести різницю між тим, що заслуговує на довіру, і чиїмось особистою думкою за такою гарячою темою, як ГМО”, – говорить дієтолог Нева Кохран.

Багато вчених запитують: може настав час перестати демонізувати їжу? Органічна їжа вже давно мирно співіснує з продуктами, отриманими з ГМ-рослин.

До того ж, наразі немає жодного доказу про шкоду, заподіяну ГМО організму людини.