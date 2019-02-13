Томатокартопля – диво-рослина для українських грядок

Не так давно в Англії презентували диво-овоч помідофель або томатокартоплю – суміш помідора і картоплі. Як з’явилася на світ така унікальна рослина і чим вона може зацікавити українських фермерів – в матеріалі Аgronews.

Зверху ця рослина – помідор з червоними мініатюрними помідорами-чері, а знизу – картопляні бульби. Таке диво – не наслідки генної інженерії, а результат ручної щеплення томата до картоплі.

При гарному догляді чудо-рослина здатна забезпечити господаря не тільки солодкими чері, але і відмінною картоплею! Що не може не зацікавити українських фермерів, адже в Україні обидві культури мають гарні умови для непоганої урожайності.

До того ж томатокартопля не потребує додаткової спеціальної агротехніки.

На масовий ринок у вигляді саджанців рослину презентувала у Великобританії компанія Thompson & Morgan. Продукт отримав назву TomTato. Його творці запевняють, що з кожного куща TomTato можна зняти близько 500 помідорів чері і до двох кілограм бульб білої картоплі.

Наразі вже розробили методику створення трансгенного гібриду картоплі з помідором, яка полягає в мікрорепродукції – особливого різновиду клонування, при якому відбувається злиття протопластів двох рослин (клітин, звільнених від своїх оболонок).

Поки на масовий ринок такі соматичні гібриди поки не вийшли. Але для фермерів України є чудова новина: отримати таку рослину можна й в домашніх умовах.

Спочатку необхідно виростити розсаду томатів в парниках або в ящиках в кімнаті з хорошим освітленням. При вирощуванні розсади в ящиках потрібно якомога більше тримати її на сонці і прибирати ящики до приміщення тільки в холодні або морозні ночі.

Коли у картоплі, яка була висаджена звичайним чином, стебла досягнуть приблизно товщини олівця, підбирають в розсаді томатів рослину з такою ж товщиною стебла. Зрізане стебло помідора прищеплюють до стебла картоплі.

Оскільки обидва стебла трав’янисті, важливо проводити зрізи дуже гострим ножем.

Через 2-3 дні після щеплення іноді здається, що томатна щепа зів’яла, але ця ознака говорить про успіх щеплення. Через деякий час рослина відновиться і придбає здоровий вигляд.

Далі потрібен звичайний догляд: картоплю підгортають, а томат «жорстко» обрізують. При обрізуванні томата залишати необхідно тільки одне прищеплене стебло, а інші стебла обов’язково прибирають. Тоді плоди будуть великими та прекрасно дозріють.

Одночасно на щепленій рослині в ґрунті утворюються бульби картоплі. Нажаль отримати дуже великий урожай з такої рослини не вийде, так як урожай томатів і картоплі формується з одного джерела — листя, до того ж залишається тільки одне стебло з усього картопляного куща.

Приємний бонус: в результаті проведених досліджень виявилася підвищена стійкість щеплених рослин до колорадського жука та фітофторозу, токсична речовина соланін в бульбах картоплі та плодах томату залишається в межах норми.