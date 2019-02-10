10.02.2019, Неділя, 01:21

USD 26.8000

RUB 0.3950

EUR 30.3000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Публікації »

Новини » Анонси

11:42

IT компанія відкрила равликову ферму на Рівненщині

11:36

Реформа державних медичних закупівель: чи доходять безоплатні ліки до хворих

11:34

Стало відомо, чому молочна галузь в Україні є найбільш проблемною

11:28

Компанія Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему у роботі FaceTime

15:46

Мораторій на продаж землі вступив в силу

15:44

У США стало популярним розведення “гламурних курей”

15:35

Грип в Україні: вже епідемія чи ще ні

19:16

Через блокаду Азовського моря Україна втратила 10 млрд грн

19:11

Українська художниця вийшла у фінал міжнародного шоу талантів

19:09

Американський білий метелик на Миколаївщині завдає найбільшу шкоду
Всі новини »

публікації »

Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі - ВООЗ
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Через звинувачення у шпигунстві, китайська Huawei може втратити ринки в Європі

07 лютого 2019

Компанія Huawei, найбільший виробник устаткування в сфері телекомунікацй у світі, привернула увагу до своєї діяльності низки країн Заходу, через зв'язки цієї компанії з китайським урядом та звинувачення США в тому, що її устаткування може використовувати китайський уряд для шпигунства, пише Reuters. Компанія заперечує, що її технології використовує китайський уряд для шпигунства.

Питання допуску компанії до участі в тендері G5 обговорювали урядовці Німеччини 6 лютого. Зокрема, йшлося про те, як захистити майбутні мережі 5 покоління і чи варто закрити доступ компанії до відповідних тендерів.

Вашингтон намагається переконати Європейський Союз та інших союзників не купувати устаткування Huawei для мобільних мереж наступного покоління через занепокоєння стосовно шпигунства.

Однак, в Німеччині вважають за належне отримати запевнення від Huawei, а не усунути компанію від участі в тендерах, зазначають у Reuters. Канцлер Німеччини Меркель заявила, що Німеччина має отримати гарантії, що Huawei не передаватиме дані Китаю. Дітер Кемпф, голова Федерації Німецької індустрії (BDI) приєднався до заклику Меркель заявивши, що забезпечення дотримання такими компаніями, як Huawei стандартів безпеки буде більш мудро, аніж запроваджувати повну заборону проти Китаю.

"Це не матиме сенсу, - сказав Кемпф в коментарі Reuters. – Це звузить вибір продавців. Це може вплинути на витрати. Більш важливо, це матиме політичні наслідки – Китай захоче вжити заходів проти німецьких компаній".

Huawei вже створив лабораторії з інформаційної безпеки в Німеччині та Великобританії для того, щоб запевнити, що їх устаткування не містить "чорного ходу", який робив би мережі вразливими до кібершпигунства. Компанія також запропонувала створити відповідний центр у Польщі.

28 січня американські прокурори висунули звинувачення проти компанії, в яких йдеться, що Huawei намагався вкрасти технології, вчиняв шахрайські дії та пропонував винагороду за промислове шпигунство, та інше.

У розвідувальній спільноті США переконані, що Росія та Китай становлять найбільшу загрозу в сфері шпигунства та кібернападів на Сполучені Штати і позиції цих двох країн все більше зближуються.

Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, виступаючи під час слухань Комітету Сенату з розвідки, присвяченому основним загрозам, що стоять перед світом у 2019 році.

"Китай, Росія, Іран та Північна Корея все більше застосовують кібероперації, щоб впливати на розум та машини і кількість способів цього зростає – викрадення інформації, щоб впливати на громадян, або призводити до збоїв в роботі критично важливої інфраструктури", - заявив Коутс.

"Відносини Москви та Пекіна – найтісніші за багато десятиліть", - додав він.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).