Розкрили секрет, як зберегти виноград узимку

Садівники розкрили секрет, як правильно зрізати виноград восени, щоб узимку він зберігся. Про це повідомляє LeafLand.

Обрізка багаторічного куща восени

А ось якщо багаторічний кущ запущений і ніколи не обрізався за правилами, то тут доведеться потрудитися. Весь сезон, починаючи з весни, багаторічну деревину (рукава, штамби) очищаємо від будь-яких зелених пагонів, якщо вони з'являються. Це робиться кожен сезон, протягом усього життя куща.

Якщо ваш кущ являє собою зараз кілька багаторічних гілок, то вам необхідно сформувати так звані рукави з плодовими ланками на кожному з них (плодове ланка складається з сучка заміщення і плодової стрілки).

1. У середині вересня (якщо ви не проводили ніяких зелених операцій влітку) видалити або виламати на кожному багаторічному втечу (майбутньому рукаві) всі непотрібні зелені бічні пагони, які виросли до першого дроту (рис.1), натягнутої на висоті 50-60 см. від землі (відстань від першої дроту до другої 30 см., всі наступні дроту натягнуті на відстані 40 см. один від одного).

2. У зелених пагонів рукавів, які виросли вище першого дроту, слід обрізати верхівку (тобто провести чеканку) видаливши 10-15% від всієї довжини кожного зеленого втечі (рис.1б). А все бічні пагони (пасинки) слід обрізати, залишивши по 2-3 листочка на кожному (ріс.1в). Більше у вересні робити нічого не треба!

У жовтні, після листопаду, слід сформувати плoдовое ланка, що складається з сучка заміщення і плодової стрілки. Почати огляд кожного рукава виноградного куща слід знизу вгору. На висоті першої або другої дроту шпалери вибрати на ньому два добре розвинених пoбега: нижній пoбег, який повинен бути з зовнішньої частини зростаючого під нахилом рукава у нижній дроту шпалери, слід обрізати, залишивши на ньому від підстави 2 очка (а краще 3 на випадок вимерзання або випрівання) - це буде сучок заміщення). Перший наступний за ним сильний пагін, в ідеалі повинен розташовуватися з протівoположной (сучку заміщення) сторони, слід обрізати, залишивши на ньому більшу кількість очок, ніж на сучку заміщення - це буде плoдовая стрілка.

Яка кількість очок слід залишати на плодової стрілкою

На плoдовой стрілкою залишають різну кількість очок в залежності від сили росту куща і товщини втечі. Визначити скільки очок слід залишити вам допоможе діаметр втечі:

при діаметрі 5 мм - залишають 5 очок; при 6 мм - 5-6 очок; при 7 мм - 7-8 очок; при 8 мм - 8-9 очок; при 9 мм - 9-11 очок; при 10 мм - 11-13 очок; при 11 мм - 12-14 очок; при 12 мм - 13-15 очок (перші 2-3 очка від підстави плодової стрілки можуть бути безплідними, так часто буває). Якщо сорт дає грона із середньою вагою понад 500 грамів (згідно сортовий характеристики), то залишати вічок слід мінімальну кількість з перерахованого вище переліку, а якщо менше 500 грамів - то по максимальному числу очок. Наприклад: якщо товщина втечі 9 мм., А гроно менш 500 грамів, залишаємо 9 очок.

Як і чим укрити виноград після осінньої обрізки

Після обрізки (до настання заморозків -7 град С) рослина слід зняти зі шпалери, закріпити на землі. Укрити можна толем, або брезентом, або плівкою, а також прикопати землею. Якщо винограду небагато, всього кілька кущів, можна назбирати листя і вкрити їй, або ялиновим гіллям, а зверху накрити дошками, щоб не розліталася від вітру. Після обрізки винограду восени він займає мало місця і легко укладається на землю, але не треба скручувати протиприродно багаторічну лозу.

Укладивваем лозу в бік збільшення, а не навпаки.

Саджанець можна вкрити на зиму земляним валом (засипати його повністю землею). Не забудьте поставити який-небудь розпізнавальні знак (кілочок), де закопаний саджанець, щоб навесні не пошкодити його при відкопування. В укритті потребують все саджанці 1 і 2 -го року посадки навіть неукривних сортів.

Навесні наступного року багаторічний кущ необхідно звільнити від укриття і підв'язати його рукава і плoдовие стрілки до шпалери.Терміни відкриття кущів можуть коливатися в залежності від матеріали приховування. Наприклад ,з-під землі звільняти виноград слід після загрози весняних травневих заморозків, при інших укриттях потрібно більш раннє звільнення винограду в уникненні випрівання нирок. Якщо з'явиться загроза поворотних заморозків, необхідно на цей час укрити чимось.

Навесні на зелених пагонів, які з'являться на плодової стрілкою залишити по одному суцвіття (майбутні грона), інші пагони (крім двох, як правило, безплідних біля основи плодової стрілки) виламати перед цвітінням. На деяких сортах можна залишати по 2 суцвіття, так як вони потужні і здатні прогодувати два грона на одному пагоні.

В кінці весни - на початку літа підросли зелені пoбегі з суцвіттями ми підв'язуємо до шпалери. Якщо ви виявите, що з вічок, розташованих на плoдовой стрілкою почали рости 2-3 втечі (так звані двійники-трійники), то з них потрібно залишити тільки один потужний пoбег з суцвіттям, а решта виламати. На сучку заміщення ми залишаємо 2 найбільш сильних правильно розташованих пoбега, третій втечу і все двійники-трійники видаляємо. Влітку з пoбегов цього сучка заміщення ви будете формувати нове плoдовое ланка, призначене для майбутнього року.

Отплодоносивших плoдову стрілку щороку після листопаду потрібно обрізати разом з лозою, залишаючи пеньок від сучка заміщення висотою 1 см. На наступний рік все повториться знову.