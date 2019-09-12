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Японію накрив тайфун: без електрики, літаків та потягів

10 вересня 2019

Майже мільйон будинків у Токіо залишилися без електрики після тайфуну Факсай. Він був одним з найсильнішим, що вдарив по району столиці Японії за останні десять років.

Через стихію скасували понад 130 рейсів, не працювала залізниця.

Район Канагава миттєво втратив електроенергію, влада закликала людей не виходити на вулицю."Я ніколи такого не бачив", - сказав представник влади національній телекомпанії NHK.

З наближенням шторму майже 400 тис. людей в районах Канагава, Сідзуока та Токіо закликали до евакуації.

Не обійшлося без жертв. В Сетагаї знайшли без свідомості жінку, яка згодом померла в лікарні.

Стихія накрила країну в той час, коли Японія готується до проведення Чемпіонату світу з регбі, який мав привернути увагу понад 400 000 гостей.

Тайфун Факсай зараз повертається назад, у бік Тихого океану, але ризик затоплення та зсувів залишається.

Стихія прийшла до Японії після того, як минулими вихідними інший потужний тайфун прокотився над Корейським півостровом. Тоді загинуло 8 людей.

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