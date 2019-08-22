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На Канарах вирують лісові пожежі: евакуювали тисячі людей

21 серпня 2019

Через лісові пожежі на острові Гран-Канарія влада вже евакуювала близько восьми тисяч людей.

Лісові пожежі почали вирувати на острові в суботу і рухаються одразу за двома напрямками.

До гасіння вогню залучені десять літаків і гелікоптерів, а також близько 700 пожежників і 200 військовослужбовців.За словами місцевих чиновників, завдання ускладнює висока температура повітря, сильний вітер і низька вологість.

"Вогонь не вдається ані локалізувати, ані контролювати", - повідомив Анхель Віктор Торрес, який є президентом Канарських островів.

Він додав, що вже звернувся до влади Іспанії з проханням надати допомогу в гасінні пожежі.

Вогонь поки що не поширився на райони острова, які традиційно є найпопулярнішими серед туристів.При цьому, полум'я стрімко рухається в напрямку природного парку Тамадаба, де розташований один з найстаріших соснових лісів у цій місцевості.

За останніми даними, пожежі вже знищили ліси на площі у 1 700 гектарів.

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