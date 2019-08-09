6-річного хлопчика скинули з даху лондонської галереї

Шестирічного французького хлопчика, який разом з родиною відвідував лондонську галерею сучасного мистецтва Tate Modern, скинули з даху на десятому поверсі. Повідомляється, що дитина вижила.

Хлопчика знайшли на даху п'ятого поверху після того, як він впав з оглядової платформи. Він перебуває у критичному, але стабільному стані.

Свідки вказують, що почули гучний удар, а потім жінка закричала "де мій син, де мій син".

Поліція затримала 17-річного юнака за підозрою у спробі вбивства. Він досі перебуває за ґратами.

Поліція називає це шокуючим інцидентом без зрозумілих мотивів.

Повідомляється, що між постраждалим хлопчиком та затриманим немає жодного зв'язку.

Шокуючий інцидент стався ще в неділю, проте оглядовий балкон на даху музею у понеділок зачинений.

Кореспондентка ВВС Ольга Мальчевська саме перебувала з сином на оглядовому балконі й почула крики та якусь штовханину.

"Я відчула, що щось відбувається, я маю взяти дитину і забрати її звідти. Ми спробували піти до виходу", - розповіла Ольга.

Вона переповіла свідчення очевидців, що нібито один хлопець викинув іншого з балкону.

Галерею Tate Modern у старій електростанції на Темзі в 2000 році, а оглядову платформу зробили в 2016 році.

Вона стала найпопулярнішим туристичним об'єктом 2018 року з 5,9 мільйона відвідувачів.