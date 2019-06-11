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Церква за проектом Гауді, яку почали будувати 137 років тому
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Церква за проектом Гауді, яку почали будувати 137 років тому

10 червня 2019

Влада Барселони нарешті видала дозвіл на будівництво споруди, яка вже багато років є однією з найголовніших туристичних принад міста.

Йдеться про церкву La Sagrada Familia - "Святого сімейства", перше каміння у фундамент якої було закладено 137 років тому.

Минулої п'ятниці будівельники отримали офіційний дозвіл на роботи до 2026 року.

Досі не зовсім зрозуміло, чому церква за проектом Антоніо Ґауді не мала такого дозволу.

Минулого року недобудована церква, що входить до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО, погодилася сплатити штраф у понад 45 млн євро за зволікання із отриманням дозволу.

Сподіваються, що отриманої після цього семирічної ліцензії на будівництво буде достатньо, аби завершити спорудження храму до 2026 року, коли мине 100 років від смерті Ґауді.

Місцева влада заявила, що згідно із домовленостями з церковним фондом, що опікується завершенням будівництва і збереженням храму, Барселона заплатить частину цього штрафу - 4,6 млн євро.

Щороку Sagrada Familia відвідують 4,5 мільйони людей, ще близько 20 мільйонів оглядають храм ззовні.

Завершальний етап будівництва базуватиметься на гіпсовому макеті Гауді та копіях його первинних креслень, оригінали яких згоріли у пожежі у 1930 році.

Ще за життя Ґауді його питали, чому будівництво храму триває так довго. На що архітектор відповів: "Мій клієнт не квапиться".

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