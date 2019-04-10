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ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в березні

09 квітня 2019

Ціни в Україні на продукти харчування в минулому місяці переважно зростали. Хліб, молоко, крупи, м’ясо стали дорожчими на 0,2–4,2%. Із овочів найбільше піднялася в ціні капуста – на 24,9%. Водночас цибуля, буряк, морква, картопля подешевшали на 1,4–7,5%. Про це повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в березні:

капуста – на 24,9%;

пшоно – на 4,2%;

хліб житній – на 2,5%;

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 2,2%;

батон – на 1,9%.

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