ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в березні:

Ціни в Україні на продукти харчування в минулому місяці переважно зростали. Хліб, молоко, крупи, м’ясо стали дорожчими на 0,2–4,2%. Із овочів найбільше піднялася в ціні капуста – на 24,9%. Водночас цибуля, буряк, морква, картопля подешевшали на 1,4–7,5%. Про це повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.