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Несло на скелі: як у шторм рятували людей з величезного лайнера

25 березня 2019

Рятувальники працювали всю ніч, евакуюючи людей з величезного круїзного лайнера "Viking Sky" поблизу західних берегів Норвегії.

У корабля відмовили двигуни у той час, як погода на морі зіпсувалась, почався сильний вітер і величезні хвилі висотою понад 10 метрів. Лайнер, заввишки з хмарочос, на якому було 1300 людей, відносило на скелі. Команда надіслала сигнал "SOS" і рятувальники почали евакуювати людей.

нцидент стався вдень в суботу, 23 березня. Рятувальна операція тривала всю ніч, понад 300 людей вдалося підняти з корабля вертольотами.

Врешті в неділю, 24 березня, команді вдалося запустити три з чотирьох двигунів. Лайнер у супроводі буксирів почав рух до найближчого порту. Евакуацію проводили п'ять гелікоптерів і рятувальних човнів.

17 людей отримали травми. Троє з них, як повідомляється, серйозні. Один з рятувальних човнів також мав проблеми з двигунами. Команду цього човна також довелося евакуювати.

"Ми якраз обідали, коли корабель почало трусити", - розповів норвезькому каналу NRK один з врятованих пасажирів Джон Каррі. Він описує події, як повний хаос, коли розбились вікна і всередину корабля потрапила вода.

Пасажири кажуть, що ніколи не бачили нічого страшнішого.

"Я почала молитися. Молила Бога про порятунок всіх, хто був на борту. Подорож на гелікоптері була жахливою", - розповіла пасажирка Джанет Джейкоб.

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