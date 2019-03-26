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За "донарахування" в платіжках облгазам нарахували по 850 тис. штрафу

25 березня 2019

Нарахування додаткових обсягів газу, що з'явилися в платіжках наприкінці минулого року, порушують ліцензію і є незаконними, - вирішили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таких висновків у НКРЕКП дійшли після перевірок перших трьох обласних газорозподільчих компаній - "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз".

"Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг", - написала у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Вона також нагадала, що перевірки облгазів тривають.

Згідно із рішенням регулятора, облгази мають сплатити по 850 тис. грн штрафу. Це є максимально можливий штраф за подібне порушення ліцензії.

Крім того, НКРЕКП зобов'язав облгази до 5 квітня провести перерахунок нарахувань від жовтня минулого року, коли у платіжках вперше почали з'являтися "донарахування із застосуванням коефіцієнтів приведення об'ємів природного газу до стандартних умов".

В уряді тоді назвали ці додаткові нарахування "химерними", а прем'єр закликав "вжарить по перше число" компаніям, які виставляють такі рахунки споживачам.

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