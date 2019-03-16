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14 березня 2019

Через високі ціни на корми в Україні занадто дорого обходиться вирощування свиней, порівняно з країнами ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на блог гендиректора ТОВ «Центр підвищення ефективності в тваринництві» Миколи Бабенка. Невигідний бізнес твариннництва уже сьогодні призводить до того, що на внутрішньому ринку України свинина коштує дорожче, ніж в низці європейських країн, пише УНН.

За даними експерта, вже сьогодні різниця в ціні на 1 кг живої ваги складає 40-60%. Так, у Європі свинина обходиться в 1-1,1 євро проти 1,4-1,6 євро в Україні. На думку Миколи Бабенка, така тенденція може призвести до втрати ринкових позицій двох третин промислових свинокомплексів.

Щоб здешевити вирощування свиней, потрібно зменшити витрати на корми, пояснює експерт.

«Сьогодні в Україні витрати корму на 1 кг живої ваги становлять 30-35 грн, для порівняння у фермера в ЄС ця сума досягає 20 грн», – зазначає він.

Микола Бабенко вважає, що задля збереження українського свинарства треба переходити на збалансовані комбікорми, що виготовляються за науково обгрунтованими рецептами; на альтернативні інгредієнти кормів. Зокрема, використовувати відходи від виробництва спирту, сою поглибленої гідротермічної обробки, яка краща за звичайний сухий корм, бо має більшу поживність для поголів’я і дає більше енергії.

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