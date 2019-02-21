Вчені склали рейтинг найнебезпечніших для психіки професій

Американські психіатри склали рейтинг професій, які можуть довести до депресії. Не секрет, що працівники різних сфер діяльності схильні до стресів і мають високий рівень агресії. Учені вирішили з’ясувати, кому ж з них в психологічному плані доводиться найскладніше.

Самою “депресивною” виявилася професія водіїв автобусів, слідом ідуть працівники у сфері нерухомості, а замикають трійку лідерів представники соціальної сфери. Трохи краще йдуть справи з психологічним навантаженням на виробництвах і в сфері побутових послуг, потім йдуть юристи та трудівники видавничої справи.

Середні показники рівня депресії показали такі сфери діяльності, як ремонт автомобілів, охорона здоров’я, інженерна справа, освіта, ресторанний бізнес, кадрова служба і вантажоперевезення. Ну а найменше люди схильні до зривів на роботі, пов’язаній з авіаперельотами, металургією, видобутком вугілля, будівництвом доріг і організацією розваг та відпочинку, в тому числі в галузі спорту та виконавчого мистецтва.

Ранні дослідження показали, що водії автобусів дійсно відчувають серйозні навантаження, і не тільки психологічні. Вони частіше страждають від захворювань серця, мають проблеми зі шлунком і хребтом через незручне робоче місце. А причинами стресів можуть стати нічні зміни, тривалі години за кермом, нездоровий ритм життя. Вчені з’ясували, що всі професії з високим рівнем депресії об’єднують постійну скрутну взаємодію з суспільством або замовниками, а також низький рівень фізичної активності.

У дослідженні американських психологів взяли участь жителі Пенсільванії. Кількість випадків депресії підраховували у 214 тисяч представників 55 професій. Результати цієї наукової роботи опубліковані в журналі Social Psychiatry and Psychiatric Epistemology.