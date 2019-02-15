Ліга Європи: "Динамо" і "Шахтар" зіграли перші матчі внічию

У День святого Валентина одразу два українських клуби зіграли перші матчі 1/16 Ліги Європи.

Київське "Динамо" зіграло проти "Олімпіакосу" у Греції, а донецький "Шахтар" провів гру у Харкові проти німецького "Айнтрахту".

Для українських клубів початок єврокубкової весни вважають складним випробуванням, адже внутрішній чемпіонат ще не розпочався після перерви. Гравці не мають достатньої ігрової практики.

Букмекери вважали фаворитами поєдинку "Динамо" та "Олімпіакосом" греків, а у матчі між "Айнтрахтом" та "Шахтарем" віддавали перевагу "гірникам".