15.02.2019, П'ятниця, 18:02

USD 27.0000

RUB 0.3970

EUR 30.3000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

13:53

Розумний браслет, здатний діагностувати грип і діабет

13:51

Україна перестрибнула Європу по молочним цінам

13:48

Google інвестує 13 мільярдів доларів у нові офіси і центри обробки даних у США

13:45

Ліга Європи: "Динамо" і "Шахтар" зіграли перші матчі внічию

14:04

На Черкащині під виглядом агітаторів можуть працювати шахраї

13:57

Житомирська поліція виявила порушення при видачі документів для будівництва

11:54

В Ірпені оголосили конкурс на найромантичніше фото
Всі новини »

публікації »

Євробачення 2019: хто виступатиме у другому нацвідборі
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Ліга Європи: "Динамо" і "Шахтар" зіграли перші матчі внічию

15 лютого 2019

У День святого Валентина одразу два українських клуби зіграли перші матчі 1/16 Ліги Європи.

Київське "Динамо" зіграло проти "Олімпіакосу" у Греції, а донецький "Шахтар" провів гру у Харкові проти німецького "Айнтрахту".

Для українських клубів початок єврокубкової весни вважають складним випробуванням, адже внутрішній чемпіонат ще не розпочався після перерви. Гравці не мають достатньої ігрової практики.

Букмекери вважали фаворитами поєдинку "Динамо" та "Олімпіакосом" греків, а у матчі між "Айнтрахтом" та "Шахтарем" віддавали перевагу "гірникам".

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).