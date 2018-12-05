В Ірпені пройшов перший Театральний Weekend

Цими вихідними в Ірпені пройшов перший Театральний Weekend. Про це розповів голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк.

“Вітаю Ірпінь з черговим успішним мистецьким дебютом! На два дні Центральний будинок культури Ірпеня перетворився на справжній театр, на сцені якого виступали кращі дитячі колективи з усієї України”, – повідомив Карплюк.

З 25 поданих заявок організатори обрали 9 найдостойніших і саме вони змагалися за титул “Найкращий юнацький театр України”. Оцінювало майстерність юних акторів зіркове журі на чолі з народним артистом України Остапом Ступкою.

Ірпінь представили одразу два колективи. Студія театру та кіно “Ромео і Джульєтта” отримала почесну нагороду за “Діапазон акторської майстерності”, а школу акторської майстерності “Карнавал+” члени журі визнали “Дебютом року-2018”. Звання ж найкращих і переможну статуетку Театрального вікенду повезли до Києва вихованці народного музичного театру юного актора “FantaziaNew”.

“Щиро дякую режисеру Ірині Карпенко за організацію цього проекту та популяризацію театрального мистецтва в Ірпені. Впевнений, у нього велике майбутнє!”, – підсумував Карплюк. "