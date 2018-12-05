На кліматичній конференції ООН у Польщі обговорюють втілення Паризької угоди, від якої США відмовляються

Представники Сполучених Штатів мають бути на двотижневій кліматичній конференції ООН COP24 , що почалася у Польщі, але США 2020 року офіційно виходять з Паризької кліматичної угоди, яку майже 200 країн намагаються врятувати.

Головним завданням зібрання упродовж 2-14 грудня в місті Катовіце є опрацювання механізмів втілення зобов'язання урядів - зменшити викиди так званих парникових газів, щоб упродовж цього сторіччя стримати підвищення глобальної температури під позначкою 2 градуси Цельсія у порівнянні з доіндустріальною епохою.

Фахівці ООН раніше застерегли, що потепління краще стримати під показником 1,5 градусів, бо різниця навіть на півградуса на думку науковців означає болісні наслідки у вигляді додаткових екстремальних погодних явищ: посух, раптових повеней тощо, які означатимуть лихо для мільйонів людей.

2015 року у Парижі держави домовилися працювати над скороченням викидів парникових газів, і багатші країни обіцяли зібрати 100 мільярдів доларів на допомогу біднішим, щоб ті могли реструктуризувати економіку на менш шкідливу для довкілля.

Президент Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю “Голосу Америки” сказав, що прагне “найчистішого повітря і води на планеті”, але зауважив: “Я не буду перекривати бізнес країні, намагаючись дотримуватися певних стандартів, які, можливо, не мають значення”.

Трамп вказав на промислові викиди в Китаї та інших країнах, наголосивши, що забруднене повітря звідти приходить до США.

“Факт полягає у тому, що ми повністю чисті, але ми не будемо витрачати трильйони доларів на те, щоб зробити краще іншим, а не собі. Я маю дуже просту політику. Вона називається: Америка насамперед. Ми тим часом будемо чудовим сусідом для світу, але нам треба бути справедливими щодо себе”, - пояснив президент Трамп.

Дональд Трамп зобов’язався відновлювати робочі місця в американській вугільній промисловості, у той час як науковці закликають зменшувати використання вугілля.

Місто Катовіце є центром вугледобувного регіону Польщі, яка отримує 80% електроенергії, спалюючи вугілля.

Польський уряд заявив, що прагне справедливого процесу скорочення вуглевидобування, щоб враховувати інтереси людей, які працюють в тій галузі.

Серед великих країн, які наголошують на намірах скорочувати викиди парникових газів називають Францію і Китай.

ООН визнає, що навіть якщо країни виконають зобов’язання проголошені у Паризькій угоді, клімат планети і далі залишатиметься на траєкторії до потепління на понад 3 градуси до кінця цього сторіччя.

Іншою зловісною ознакою сьогодення називають оприлюднення нових глобальних статистичних даних, згідно з якими останні чотири роки стали найспекотнішими, відколи ведеться статистика, промислові викиди у світі далі зростають.