Віталій Щавінський: позиції суду в категорії справ про нарахування та відшкодування ПДВ

Актуальні правові позиці у справах, пов’язаних з нарахуванням та відшкодуванням ПДВ, розглянув у своїй лекції для слухачів Lеgal High School заступник голови Київського окружного адміністративного суду Віталій Щавінський.

На відміну від попередніх лекторів, він говорив про проблему з точки зору судді, підкріплюючи теоретичні тези практикою роботи свого суду. На переконання судді, нинішня судова практика у питаннях, пов’язаних з ПДВ, не є задовільною, що підтверджується вироками Європейського суду з прав людини.

Змінився порядок відшкодування ПДВ — тепер для відшкодування формується реєстр, у зв’язку з чим виникла проблема: підприємство має судове рішення, але повернути кошти фактично не може через зміну порядку відшкодування. ВС постановив рішення про зміну способу виконання судового рішення, аби суми на відшкодування за рішенням суду були включені до реєстру. Лектор сподівається, що Велика Палата ВС ухвалить відповідне рішення, яке стане дороговказом для судової практики інших судів.

Лектор зазначив, що протиправність наказу податкового органу про проведення перевірки не є підставою для скасування податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами такої перевірки. Тепер ВС ухвалив рішення про те, що ухвалення рішення про незаконність перевірки тягне за собою скасування її результатів.

23 травня 2018 року Велика Палата ВС винесла рішення №237/1459/17 про клопотання слідчих до слідчих суддів про позапланові перевірки. Згідно з КПК України, ухвали слідчого судді не підлягають оскарженню, однак ВС вирішив, що винесення ухвали, не передбаченої КПК України, може бути оскаржене в апеляційному порядку, а проведені внаслідок такої ухвали перевірки — визнаються незаконними.

Бувають випадки, коли виноситься рішення про проведення перевірки підприємства з дня його заснування, хоча відповідно до загального правила перевірку не може бути проведено за період понад три роки. Якщо це правило порушується, всі рішення, ухвалені за результатами такої перевірки, буде скасовано.

Віталій Щавінський підкреслив, що наразі в його суді найбільш масовими справами є справи щодо відмови у реєстрації податкових накладних. Лектор підкреслив, що відповідачем у таких справах може бути як обласний підрозділ ДФС, так і ДФС України (залежно від того, хто виносив відповідне рішення), і це треба враховувати в позовних заявах.

Лектор зупинився на проблемі визнання товарності/безтоварності господарських операцій, проілюструвавши її прикладами з власної судової практики та навівши практику ВС з цього приводу.

Говорячи про доведення реальності операцій, суддя зазначив, що хоча КАС України і не покладає на позивача обов’язку доводити свою правоту, він вважає, що оскільки позивач зацікавлений у встановленні істини, то надання доказів своєї правоти — в його інтересах.

«Для обґрунтування товарності операції треба переконати суд у наявності господарської мети та наявності економічного ефекту цих операцій, адже від цього прямо залежить право на відшкодування ПДВ», — підкреслив Віталій Щавінський.